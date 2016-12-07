У Києві з 6 січня відкриють 30 пунктів обігріву, - КМДА

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У середньому, у нас на кожен район столиці буде 3 пункти обігріву

З 6 січня через морози до 19 градусів, у Києві відкриють 30 пунктів обігріву.

Про це Громадському повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

«Підписано рішення комісії з надзвичайних ситуацій про відкриття з 6 січня з 9 ранку 30 пунктів обігріву на території Києва. У середньому, у нас на кожен район буде 3 пункти обігріву», — сказав він.

За словами Ткачука, пункти працюватимуть насамперед для бездомних осіб.

Для інформування громадян про адреси пунктів обігріву, КМДА підготувала інформаційні листи, які мають роздати соціальні робітники.