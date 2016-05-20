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    У Киргизстані оголошено день жалоби за загиблими в результаті зсуву

    • Сьогодні, 01:04
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    У Киргизстані 30 квітня оголошено днем жалоби за загиблими в результаті сходження зсуву
    У Киргизстані 30 квітня оголошено днем жалоби за загиблими в результаті сходження зсуву

    В результаті сходження зсуву на житлові будинки в селі Аю загинули 24 людини

    У Киргизстані 30 квітня оголошено днем жалоби за загиблими в результаті сходження зсуву.

    Про це йдеться в указі президента республіки Алмазбека Атамбаєва.

    У день жалоби будуть приспущені прапори Киргизстану на будівлях дипломатичних і консульських представництв. Телеканалам і установам рекомендують скасувати розважальні заходи і передачі в цей день.

    Як повідомлялося, в результаті сходження зсуву на житлові будинки в селі Аю загинули 24 людини.

    Нагадаємо, на початку квітня відбувся потужний зсув у КолумбіїЧисло жертв селевого потоку в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, сягнуло 254 осіб.

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