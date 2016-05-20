У Киргизстані оголошено день жалоби за загиблими в результаті зсуву

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У Киргизстані 30 квітня оголошено днем жалоби за загиблими в результаті сходження зсуву

В результаті сходження зсуву на житлові будинки в селі Аю загинули 24 людини

У Киргизстані 30 квітня оголошено днем жалоби за загиблими в результаті сходження зсуву.

Про це йдеться в указі президента республіки Алмазбека Атамбаєва.

У день жалоби будуть приспущені прапори Киргизстану на будівлях дипломатичних і консульських представництв. Телеканалам і установам рекомендують скасувати розважальні заходи і передачі в цей день.

Як повідомлялося, в результаті сходження зсуву на житлові будинки в селі Аю загинули 24 людини.

Нагадаємо, на початку квітня відбувся потужний зсув у Колумбії. Число жертв селевого потоку в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, сягнуло 254 осіб.