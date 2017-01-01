У Кличка обіцяють топити краще, коли вдарять морози

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Фото dumskaya.net

У зв’язку з похолоданням теплопостачальні організації столиці підвищуватимуть температуру теплоносія

Теплопостачальні організації Києва підвищать температуру теплоносія, щоб забезпечити належну температуру в будинках у зв’язку з прогнозованим похолоданням. Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

«У зв’язку з похолоданням теплопостачальні організації столиці підвищуватимуть температуру теплоносія», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 6 січня в Києві очікується різке зниження температури до 19 градусів морозу.

«Температура в оселях киян не повинна бути нижчою 18 градусів. Якщо комунальники не виконуватимуть свої обов’язки – проводитимуться службові перевірки з подальшими висновками та кадровими рішеннями», – підсумували у КМДА.