  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прогноз погоди на п'ятницю: хуртовини і до 20 градусів морозу

    • Вчора, 14:45
    • Розсилка
    Хуртовина
    Хуртовина

    На півдні України очікується сильний сніг з дощем

    У п'ятницю, 6 січня, в Києві буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі та вдень -15...-17 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    Читайте також

    На заході України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -15...-21 градус, вдень -10...-18 градусів. У Карпатах невеликий сніг, температура повітря вночі -15...-20 градусів, вдень -13...-18 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі -11...-20 градусів, вдень -10...-17 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень у більшості областей сильний сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі та вдень -6...-15 градусів, у Дніпропетровській області вдень -1...-6 градусів.

    На сході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень сильний сніг, у Донецькій і Луганській областях з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...-4 градуси; в Харківській області вночі -6...-11 градусів, удень -1...-6 градусів.

    На півдні України хмарно, вночі невеликий сніг з дощем, вдень сильний сніг з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу, заметіль, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, удень +1...-4 градуси.

    У Криму вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, удень +9...+11 градусів.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ