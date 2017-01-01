Прогноз погоди на п'ятницю: хуртовини і до 20 градусів морозу

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Хуртовина

На півдні України очікується сильний сніг з дощем

У п'ятницю, 6 січня, в Києві буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі та вдень -15...-17 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -15...-21 градус, вдень -10...-18 градусів. У Карпатах невеликий сніг, температура повітря вночі -15...-20 градусів, вдень -13...-18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі -11...-20 градусів, вдень -10...-17 градусів.

У центрі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень у більшості областей сильний сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі та вдень -6...-15 градусів, у Дніпропетровській області вдень -1...-6 градусів.

На сході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень сильний сніг, у Донецькій і Луганській областях з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...-4 градуси; в Харківській області вночі -6...-11 градусів, удень -1...-6 градусів.

На півдні України хмарно, вночі невеликий сніг з дощем, вдень сильний сніг з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу, заметіль, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, удень +1...-4 градуси.

У Криму вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, удень +9...+11 градусів.

Джерело: Українські новини