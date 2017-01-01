У Королевської оприлюднили висновок лікарів про стан її ока

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Фото: скріншот відео Наталія Королевська

Згідно з висновком лікарів, у народного депутата - хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока

Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Наталія Королевська отримала хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока. Про це йдеться у висновку лікарів Київського центру мікрохірургії, які сьогодні обстежили парламентаря.

«Лікарі … поставили діагноз: хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока. Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око. Термін і ймовірність повного відновлення зору поки не встановлені», - повідомила прес-служба Королевської.

В оприлюдненому документі у Facebook зазначається, що хімічний опік - середнього ступіня.

Раніше депутат Одеської облради Ірина Ковалиш повідомила, що Королевська отримала опік ока і часткову втрату зору після того, як її облили зеленкою в Одесі.

Нагадаємо, 2 червня активісти «Автомайдану» повідомили, що нардепа Королевську в Одесі облили зеленкою.