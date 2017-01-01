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    У Кремлі продовжують фантазувати. Тепер звинувачують Україну у нібито замаху на Захарченка

    • Сьогодні, 19:10
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    Олександр Захарченко
    Олександр Захарченко

    Шість вибухових пристроїв спрацювали, один розмінували, два не вибухнули, - розповідають у так званій ДНР

    Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко звинуватив Україну в організації замаху на його персону. Про це повідомляє підконтрольне бойовикам сепаратистське видання ДАН.

    «Україна зробила нам «подарунок». Шість вибухових пристроїв спрацювали, один розмінували, два не вибухнули», - заявив ватажок «ДНР».

    Також бойовики заявили, що знали про замах заздалегідь і «були готові».

    Як повідомлялось, сьогодні на дорозі до меморіального комплексу «Саур-Могила», розташованого на окупованій бойовиками території Донецької області, незадовго до проїзду ватажка «ДНР» Олександра Захарченка прогриміло два вибухи. У пригоді бойовики традиційно звинуватили Україну.

    Як заявив спікер АТО, це багатоходівка, яку розпочав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, звинувативши Україну на офіційному рівні в недотриманні Мінських домовленостей.

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