У Криму закрили канатну дорогу на плато Ай-Петрі

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Туристи продовжують приїжджати до канатної дороги, і вже біля кас дізнаються про закриття об'єкта

У Ялті з 23 січня закривають канатну дорогу на плато Ай-Петрі. Відповідне оголошення розміщене біля кас продажу квитків. Про це повідомляє Крим. Реалії.

При цьому не повідомляється, як довго канатна дорога залишатиметься закритою. В оголошенні сказано, що пауза в роботі канатної дороги пов'язана з профілактичними роботами.

«З 23 січня 2017 року канатна дорога закривається на планові профілактичні роботи і підготовку до сезону 2017 року», – йдеться в повідомленні.

Туристи продовжують приїжджати до канатної дороги, і вже біля кас дізнаються про закриття об'єкта. Тепер, щоб потрапити на Ай-Петрі, туристам доводиться добиратися на таксі до посту дорожньої інспекції, яка перекрила дорогу на плато. Від посту туристи йдуть пішки, потім пересідають в іншу машину. Коштує така послуга 500 рублів в один кінець.

Канатна дорога «Місхор-Ай-Петрі» – популярний туристичний об'єкт. У 2013 році на канатній дорозі замінили несучий канат на новий, який був замовлений в Австрії. На сайті туристичного об'єкта повідомляється, що ця канатна дорога внесена в книгу рекордів Гіннеса як найдовший в Європі безопорний проліт: протяжністю 1670 метрів.