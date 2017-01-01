У Лаврова висловили жаль з приводу продовження санкцій ЄС проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Захарова

14 березня рішення ЄС про продовження санкцій за загрозу суверенітету України офіційно опублікували

Міністерство закордонних справ РФ висловив жаль з приводу продовження санкцій ЄС проти Росії. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає прес-служба російського дипвідомства.

«Рішення Ради ЄС (щодо продовження санкцій - ред.) викликає жаль», - зазначила Захарова.

Вона також заявила, що ситуація з виконанням мінських угод «дійсно змінювалася мало» і звинуватила українську сторону у «небажанні виконувати свої зобов'язання».

«Відповідний російський «стоп-лист» також продовжить діяти, але це не наш вибір», - додала Захарова.

14 березня рішення ЄС про продовження санкцій за загрозу суверенітету України офіційно опублікували. Як зазначається, рішення набуде чиності у день, наступний після дня опублікування, - 15 березня.

Напередодні Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи за дії, що завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України на ще шість місяців, до 15 вересня 2017 року. Заходи передбачають заморожування активів і заборону подорожей.