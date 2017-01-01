У лікарні Дніпра помер один із поранених під Мар’їнкою бійців АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

34-річного військового привезли до лікарні у стані коми з численними осколковими пораненнями голови

У Дніпровській лікарні ім. Мечникова помер один із поранених військовослужбовців, яких напередодні доправили до медичного закладу із зони проведення антитерористичної операції.

«У лікарні ім. Мечникова помер боєць, якого доставили до Дніпра напередодні. 34-річного військового привезли у стані коми з численними осколковими пораненнями голови. Лікарі зробили все можливе, однак врятувати його не вдалося. Інші троє бійців, доправлених із зони АТО у перші дні нового року, зараз у реанімації», - повідомляє «112 Україна».

Як зауважив в ефірі телеканалу головний лікар лікарні Сергій Риженко, поранення у бійців складні, але вони одужують.

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні АТО внаслідок необережного поводження зі зброєю загинуло двоє бійців, ще двоє дістали поранення. За даними Міноборони, внаслідок бойових дій минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув.