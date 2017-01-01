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    У Лондоні під час антитерористичної операції поранено дівчину

    • Сьогодні, 10:18
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    Спецоперація в Лондоні
    Спецоперація в Лондоні

    Операція не пов'язана з затриманням напередодні біля британського парламенту чоловіка з ножами.

    Під час антитерористичної операції у Лондоні та Кенті поліція поранила 20-літню дівчину і затримала чотирьох осіб, повідомили у Скотланд-Ярді.

    У поліції додали, що ця операція не пов'язана з затриманням напередодні біля британського парламенту чоловіка з ножами.

    Поранена дівчина, щодо якої велося розслідування, перебуває в лікарні під охороною. Її стан лікарі оцінюють як важкий, але стабільний.

    Внаслідок спецоперації у Віллесдені поліція також затримала двох чоловіків 20 та 16 років, а також ще одну 20-літню дівчину. Ще одну 43-літню жінку арештували в Кенті.

    У поліції додали, що затриманих підозрюють у підготовці терористичних атак та заохочуванні до них. Їхні імена поки не називають.

    Усі затримані перебувають під вартою у відділку поліції на півдні Лондона.

    На відео, опублікованому у соцмережах, видно, як поліція оточує будинок і чути декілька пострілів.

    У центрі Лондона досі посилені заходи безпеки після теракту 22 березня, в результаті якого загинули п'ятеро людей.

    Троді Халід Масуд наїхав автомобілем на пішоходів на Вестмінстерському мосту. Після цього він ‎залишив машину і смертельно поранив ножем офіцера поліції перед британським парламентом.

    розслідування
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