У Лондоні під час антитерористичної операції поранено дівчину

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Спецоперація в Лондоні

Операція не пов'язана з затриманням напередодні біля британського парламенту чоловіка з ножами.

Під час антитерористичної операції у Лондоні та Кенті поліція поранила 20-літню дівчину і затримала чотирьох осіб, повідомили у Скотланд-Ярді.

У поліції додали, що ця операція не пов'язана з затриманням напередодні біля британського парламенту чоловіка з ножами.

Поранена дівчина, щодо якої велося розслідування, перебуває в лікарні під охороною. Її стан лікарі оцінюють як важкий, але стабільний.

Внаслідок спецоперації у Віллесдені поліція також затримала двох чоловіків 20 та 16 років, а також ще одну 20-літню дівчину. Ще одну 43-літню жінку арештували в Кенті.

У поліції додали, що затриманих підозрюють у підготовці терористичних атак та заохочуванні до них. Їхні імена поки не називають.

Усі затримані перебувають під вартою у відділку поліції на півдні Лондона.

На відео, опублікованому у соцмережах, видно, як поліція оточує будинок і чути декілька пострілів.

У центрі Лондона досі посилені заходи безпеки після теракту 22 березня, в результаті якого загинули п'ятеро людей.

Троді Халід Масуд наїхав автомобілем на пішоходів на Вестмінстерському мосту. Після цього він ‎залишив машину і смертельно поранив ножем офіцера поліції перед британським парламентом.