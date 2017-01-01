Біля британського парламенту поліція арештувала чоловіка з ножами
- Сьогодні, 18:20
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В результаті інциденту ніхто не постраждав
Біля будівлі британського парламенту арештували чоловіка з ножами за підозрою в тероризмі.
Про це повідомляє ВВС.
Чоловіка арештували після того, як очевидець повідомив, що побачив на землі два ножі, один з яких був великим ножем для хлібу.
Поліція заявила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Підозрюваний перебуває під вартою в поліцейському відділку.
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