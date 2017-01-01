Біля британського парламенту поліція арештувала чоловіка з ножами

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В результаті інциденту ніхто не постраждав

Біля будівлі британського парламенту арештували чоловіка з ножами за підозрою в тероризмі.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловіка арештували після того, як очевидець повідомив, що побачив на землі два ножі, один з яких був великим ножем для хлібу.

Поліція заявила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Підозрюваний перебуває під вартою в поліцейському відділку.

У центрі Лондона досі посилені заходи безпеки після теракту 22 березня, в результаті якого загинули п'ятеро людей.

Троді Халід Масуд наїхав автомобілем на пішоходів на Вестмінстерському мосту. Після цього він ‎залишив машину і смертельно поранив ножем офіцера поліції перед британським парламентом.