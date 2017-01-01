У Луценка розповіли, коли справа про держзраду Януковича опиниться у суді

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Віктор Янукович

Прокурор: Сторона захисту не обмежена у вивченні матеріалів справи, але не повинна затягувати з ознайомленням

Генпрокуратура може передати до суду обвинувальний акт за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді у лютому, поінформував прокурор військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко.

«Якщо сторона захисту не буде зволікати своїм правом щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, то, я вважаю, що обвинувальний акт буде направлений до суду вже в лютому», — сказав він.

Прокурор уточнив, що згідно із чинним КПК, сторона захисту не обмежена у вивченні матеріалів справи, але не повинна затягувати з ознайомленням.

«Кожен захисник має можливість ознайомитися протягом робочого часу з двома томами справи. Я вважаю, за 10 днів професійні захисники, професійні юристи зможуть ознайомитися з матеріалами досудового розслідування», — резюмував він.

Як повідомлялось, Російська Федерація відмовила Україні у виконанні міжнародного-правового запиту про повідомлення екс-президенту України Віктору Януковичу підозри у державній зраді.

Раніше ГПУ повідомила захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, Януковича сьогодні викликали до ГПУ для отримання матеріалів досудового розслідування.

Як відомо, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.