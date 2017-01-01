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    У Львові 24-річний чоловік обстріляв вікна лікарні

    • Сьогодні, 10:09
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    Чоловік обстріляв з пневматичної зброї у вікна пологового відділення лікарні

    У ніч на понеділок, 27 лютого, у Львові невідомий обстріляв вікна однієї з лікарень. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області.
    «У Личаківський відділ поліції в ніч на 27 лютого звернувся лікар однієї з львівських лікарень. Чоловік повідомив, що близько 23.30 невідома особа здійснила три постріли, ймовірно, з пневматичної зброї у вікна пологового відділення лікарні», - йдеться в повідомленні.

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    Як встановили працівники поліції охорони, до скоєння злочину причетний 24-річний львів’янин. Правоохоронці вилучили у нього пневматичний пістолет та кульки.
    Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

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    Національна поліція України Львів
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