У Львові 24-річний чоловік обстріляв вікна лікарні

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Чоловік обстріляв з пневматичної зброї у вікна пологового відділення лікарні

У ніч на понеділок, 27 лютого, у Львові невідомий обстріляв вікна однієї з лікарень. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області.

«У Личаківський відділ поліції в ніч на 27 лютого звернувся лікар однієї з львівських лікарень. Чоловік повідомив, що близько 23.30 невідома особа здійснила три постріли, ймовірно, з пневматичної зброї у вікна пологового відділення лікарні», - йдеться в повідомленні.

Як встановили працівники поліції охорони, до скоєння злочину причетний 24-річний львів’янин. Правоохоронці вилучили у нього пневматичний пістолет та кульки.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.