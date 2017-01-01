У Львові поліція перевірила три випадки причетності підлітків до «Синього кита»

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Правоохоронці зареєстрували три звернення, у яких йшлося про групи смерті

На Львівщині правоохоронці протидіють поширенню суїцидальних ігор у соцмережах. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Наразі у Львові правоохоронці зареєстрували три звернення, у яких ішлося про участь неповнолітніх у подібних іграх та про події, пов’язані з цим. За кожним з таких повідомлень поліцейські провели ретельну перевірку, з дітьми працювали психологи – на щастя, інформація про наміри неповнолітніх покінчити життя самогубством не підтвердилась.

До Сихівського відділу поліції надійшло повідомлення від матері 12-річної школярки, котра повідомила, що її донька під час побутового конфлікту погрожувала скоїти самогубство. Також, за словами матері, її донька могла брати участь у грі «Синій кит» та подібних, що поширюють через соціальні мережі. Правоохоронці перевірили інформацію, а з дівчинкою поспілкувався кваліфікований лікар-психолог. У результаті встановлено, що взаємини між матір’ю та донькою дійсно непрості, проте у суїцидальні ігри в соціальних мережах дівчинка не грала і наміру покінчити життя самогубством також не мала, а просто під впливом емоцій хотіла налякати маму.

До працівників Личаківського відділу поліції по допомогу звернулася мати 15-річної дівчинки. За словами жінки, в обідній час дівчинка у капцях та без верхнього одягу вийшла з дому, залишивши на своїй сторінці у соціальній мережі повідомлення «пішла виконувати завдання». Це повідомлення матір пов’язала з тим, що донька грає в гру «Синій кит» у соцмережі. Близько 23:45 дитина повернулася додому. Проведеною перевіркою встановлено, що між донькою та мамою часто виникають конфлікти, через що дівчинка й пішла з дому. Вулицями вона ходила в одязі, який їй принесла подруга, оскільки свій вона залишила вдома, щоб мати не довідалась про її втечу. Участь дитини в іграх, пов’язаних із «синіми китами» не підтвердилась, а про завдання, які їй нібито надішли у соцмережі, дівчинка повідомила для того, щоб похизуватись перед друзями.

У Франківському відділі поліції було зареєстровано звернення від батьків, у якому зазначалось, що їхній дитині в одній із соціальних мереж, де вона зареєстрована, надходять погрози із вимогами вирізати лезом на руці кита та викласти фото в соціальній мережі. У випадку, якщо дитина цього не зробить, невідомі погрожували зробити це силоміць. Проведеною перевіркою встановлено, що дитина не є учасником ігор у соцмережах, а в такий спосіб над нею пожартували друзі.

Про те, що дитина може бути учасником небезпечної гри, можуть свідчити порізи на руках, незрозумілі вчинки, які вона вчиняє, наприклад, посеред ночі і таке інше. Психологи радять частіше спілкуватись із дітьми на різні теми, зокрема й про те, з ким і про що вони спілкуються в інтернеті, чи не надходять їм дивні пропозиції, погрози і чи не виходять із ними на контакт незнайомці. Це єдиний спосіб довідатись про проблему і запобігти трагедії.