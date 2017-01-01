У Львові знайшли, куди подіти 10 тонн сміття

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Львівське сміття Фото: Радіо Свобода

Червоноград погодився приймати львівські відходи

Із 16 міст, керівники яких заявили про готовність приймати львівські відходи, офіційно підтвердив свій намір лише Червоноград.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«У мене є єдине підтвердження, від міста Червоноград. Воно готове підписати договір на 10 т. Ми очікуємо. Я говорив із мерами, які підписали меморандум: одні посилалися на сесії, інші – на громадські обговорення. В одному з міст громадські обговорення призначені аж на 26 травня», – розповів керівник департаменту житлового господарства ЛМР Сергій Бабак.

Червоноград під час сесії 25 квітня погодився приймати львівські відходи. Однак реально відходи туди повезуть тільки наступного тижня. Угода діятиме два роки.

«Угоду я вже підписав, передав на підписання до Львова. Але в нас зараз триває пересипка на полігоні. Ми домовились, що зі Львова ми будемо брати з 8-го числа вже регулярно 10 тонн у день. Тонна – 287 грн – це за захоронення для комунального підприємства, яке працює. І 1133 грн йде міжбюджетний трансфер за тонну», – повідомив міський голова Червонограда Андрій Залівський.

Про готовність забирати по 30 тонн відходів заявляв Буськ. Там навіть погодили меморандум на сесії, а із текстом угоди не поспішають.

«Меморандум був підписаний давніше трошки. І зараз він був затверджений сесією Буської міської ради. Зараз ми працюємо над самим текстом угоди. Львів і область за те, що ми забиратимемо сміття, мають дати фінансування на реконструкцію сміттєзвалища. Плюс на закупівлю нового сміттєвоза», – сказав міський голова Буська Ростислав Сліпець.

Гірша ситуація із Дрогобичем. Тамтешній міський голова меморандум підписав. Але погодити додаткові 50 тонн відходів потрібно із селищем, де розташований полігон.

«Ми ж підписали меморандум і він набуває чинності тільки після того, як Броницька селищна рада прийме рішення, що може приймати сміття. От ми з хати в хату ходимо поки що. Думаємо, що не буде протии», – запевнив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.