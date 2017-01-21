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    Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв

    • Сьогодні, 11:02
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    ДТП в Італії
    ANSA
    ДТП в Італії

    Автобус в’їхав у стовп і зайнявся

    У результаті великої дорожньо-транспортної пригоди за участю угорського автобуса на півночі Італії загинули щонайменше 16 людей.

    Про це повідомляє ANSA.

    Як заявив агентству представник екстреної служби, ймовірно, ці дані є остаточними.

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    За даними газети Corriere della Sera, в автобусі знаходилися підлітки у віці від 14 до 18 років.

    Аварія сталася вночі в комуні Сан-Мартіно-Буон-Альберго в провінції Верона. Автобус, який повертався з Франції в Угорщину через територію Італії, врізався в стовп і загорівся. За попередньою інформацією, після зіткнення частина пасажирів вилетіла через лобове скло, багато хто залишився заблокованим у палаючому автобусі.

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    Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв
    Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв
    Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв
    Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв
    Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв
    ANSA

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