Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв

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ANSA ДТП в Італії

Автобус в’їхав у стовп і зайнявся

У результаті великої дорожньо-транспортної пригоди за участю угорського автобуса на півночі Італії загинули щонайменше 16 людей.

Про це повідомляє ANSA.

Як заявив агентству представник екстреної служби, ймовірно, ці дані є остаточними.

За даними газети Corriere della Sera, в автобусі знаходилися підлітки у віці від 14 до 18 років.

Аварія сталася вночі в комуні Сан-Мартіно-Буон-Альберго в провінції Верона. Автобус, який повертався з Франції в Угорщину через територію Італії, врізався в стовп і загорівся. За попередньою інформацією, після зіткнення частина пасажирів вилетіла через лобове скло, багато хто залишився заблокованим у палаючому автобусі.