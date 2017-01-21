Угорський автобус із дітьми потрапив у ДТП в Італії: 16 жертв
- Сьогодні, 11:02
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ANSA
ДТП в Італії
Автобус в’їхав у стовп і зайнявся
У результаті великої дорожньо-транспортної пригоди за участю угорського автобуса на півночі Італії загинули щонайменше 16 людей.
Про це повідомляє ANSA.
Як заявив агентству представник екстреної служби, ймовірно, ці дані є остаточними.
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За даними газети Corriere della Sera, в автобусі знаходилися підлітки у віці від 14 до 18 років.
Аварія сталася вночі в комуні Сан-Мартіно-Буон-Альберго в провінції Верона. Автобус, який повертався з Франції в Угорщину через територію Італії, врізався в стовп і загорівся. За попередньою інформацією, після зіткнення частина пасажирів вилетіла через лобове скло, багато хто залишився заблокованим у палаючому автобусі.