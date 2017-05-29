У Меркель побачили, що Трамп ставить мир в Європі під загрозу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зігмар Габріель і Ангела Меркель

Зігмар Габріель зазначив, що дії США йдуть всупереч інтересам Євросоюзу

Політика президента США Дональда Трампа робить європейські країни більш слабкими.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє видання CNN.

Називаючи політику американської влади «короткозорою», він зазначив, що дії США йдуть всупереч інтересам Євросоюзу, в той час як західні країни стають слабшими.

За його словами, той, хто прискорює зміни клімату і послаблює охорону навколишнього середовища, а також «продає більше зброї в зонах конфліктів і не хоче політично вирішувати релігійні конфлікти, ставить під загрозу мир в Європі».

«Адміністрація Трампа хоче скасувати угоди щодо клімату, хоче забезпечити військові дії в кризових регіонах і не дозволя людям з певних релігійних кіл в'їжджати до США. Якщо європейці не будуть рішуче заперечувати проти цього прямо зараз, міграційний потік до Європи буде продовжувати рости. Ті, хто не заперечує цій політиці США, - винні», - наголосив Габріель.

Зазначимо, що напередодні Маркель зауважила, що країни Євросоюзу повинні взяти долю у свої руки, адже Британія та США більше не є надійними партнерами організації.

Як повідомлялося, канцлерка ФРН Ангела Меркель розчарована одними підсумками саміту Великої сімки в Італії, але задоволена консенсусом щодо ряду інших питань. Таку оцінку Меркель дала за підсумками другого заключного дня саміту.