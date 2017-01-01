Саміт G7: Меркель розказала про «незадовільну» дискусію щодо клімату

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Ангела Меркель

За словами канцлерки Німеччини, поки невідомо, чи залишаться США у Паризькій кліматичній угоді

Канцлер ФРН Ангела Меркель розчарована одними підсумками саміту Великої сімки в Італії, але задоволена консенсусом щодо ряду інших питань. Таку оцінку Меркель дала за підсумками другого заключного дня саміту.

«Можу сказати, що нам вдалося реалізувати керівні принципи (G7) за деякими темами. Це відноситься до теми боротьби з тероризмом, ...це також стосується обговорення міжнародних конфліктів, будь то ситуація в Північній Кореї, Лівії, Сирії, Росії або Україні. Тут існує висока ступінь згоди і загальний підхід», - сказала Меркель.

З іншого боку, за її словами, «дуже важкою, якщо не сказати незадовільною» була дискусія у темі клімату. Зазвичай стримана канцлер вказала на відсутність наразі жодних натяків на те, чи залишаться США в Паризькій кліматичній угоді, чи ні. Для голови уряду ФРН це питання престижу, оскільки кліматична тема винесена на порядок денний саміту Великої двадцятки, що відбудеться у липні, і котрий країна-господиня, ФРН, проводить у Гамбурзі.

«Це не просто якась угода, це центральна угода в справі формування глобалізації», - підкреслила Меркель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити підтримку Паризької кліматичної угоди в підсумковому документі саміту G7 в суботу, заявивши, що протягом тижня прийме остаточне рішення, чи залишатимуться Сполучені Штати в цьому договорі.

Джерело: Укрінформ