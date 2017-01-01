У Мінекономіки розповіли, якими мають бути ціни на алкоголь

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Ціни на горілку знову зростуть

Роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 7,64-11,3%

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі пропонують підвищити мінімальні ціни на алкоголь, зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 7,64-11,3%, віскі, ром та джин - на 3,5-4,6%; коньяк - на 3,4-6,1%, вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7-1,8%.

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

«Розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено у листопаді 2016 року. Водночас, у 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина, тощо). Внаслідок цього до Мінекономрозвитку надійшли чисельні звернення учасників ринку, які наголошували, що чинні мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати. Внаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку зазначають, що з метою захисту споживачів від контрафактної та сурогатної продукції та зменшення частки тіньової економіки міністерство пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

«Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 7,64-11,3%; віскі, ром та джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренді) - на 3,4-6,1%; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7-1,8%», - додають у міністерстві.