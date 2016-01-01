У Мінфіні планують запровадити європейські правила транзиту товарів

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Запровадження європейських правил транзиту товарів є одним із зобов’язань України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС

В Україні планують реформувати митницю і ввести європейські правила транзиту товарів

Україна розпочне впровадження європейських правил транзиту товарів у рамках системної реформи митниці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

«Відповідне рішення було прийняте сьогодні (28 грудня - Ред.) на засіданні Уряду за поданням Міністра фінансів Олександра Данилюка», – повідомляється на сайті Міністерства.

Повідомляється, що ухвалений проект Закону передбачає внесення змін до Митного кодексу щодо приведення транзитних процедур у відповідність до європейських стандартів, а саме – Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Зокрема, планується використання в Україні окремих типів митних декларацій, аналогічних тим, що використовуються у ЄС для процедури спільного транзиту при торгівлі між договірними сторонами Конвенцій.

Також передбачається здійснення в Україні митних формальностей з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заснованих на європейських технологіях і які функціонують на міжнародному рівні.

«Це дасть Україні можливість використання спільної транзитної процедури Європейського економічного співтовариства та Європейської асоціації вільної торгівлі», - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що запровадження європейських правил транзиту товарів є також одним із зобов’язань України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

«Прийняття законопроекту дозволить Україні розпочати процес впровадження в Україні європейських правил транзиту товарів (у тому числі розробку ІТ рішень та дослідну експлуатацію європейської системи), який має завершитись офіційним запрошенням про приєднання до зазначених Конвенцій», – повідомляє прес-служба Мінфіну.

Джерело: Європейська правда