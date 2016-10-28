У Мінінформполітики розповіли про стан британського фотокореспондента

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Міністерство інформаційної політики висловило свою подяку всім журналістам, які зараз знаходяться в Авдіївці

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець мав розмову з виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун та іншими представниками відомства, які в щогодинному режимі інформують його про стан здоров’я Крістофера Нанна. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Я мав розмову з виконуючою обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун та іншими представниками відомства, які в щогодинному режимі інформують мене про стан здоров’я Крістофера Нанна. Знаю, що лікарі роблять усе можливе, аби надати йому належне медичне обслуговування. Надалі триматиму на особистому контролі це питання. Поінформував представників посольства Великобританії, що ми готові надати як організаційну, так і іншу допомогу рідним і близьким журналіста, які перебувають на території України», — повідомив міністр.

Крім того, у прес-службі відомства зазначили, що Міністерство інформаційної політики України висловлює свою подяку всім журналістам, які зараз знаходяться в Авдіївці та, ризикуючи своїм життям, виконуючи свої професійні обов’язки — доносять світу правду про обстріли мирного населення та порушення перемир’я з боку країни-агресора на Сході України.

«Звертаємо увагу журналістів, які працюють в зоні АТО, що для власної безпеки слід тримати зв’язок із прес-центром АТО — вчасно подавати маршрути, місця географічного розташування, а також обов’язково використовувати засоби особистого захисту під час роботи. Просимо ЗМІ, у разі необхідності, звертатися за допомогою до прес-центру МОУ в зоні АТО за телефоном: +38 068 187 93 57», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у четвер внаслідок прицільного обстрілу бойовиками Авдіївки загинув співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Горбень. Його колегу Дмитра Третейкіна прооперували, наразі він у тяжкому стані. Раніше повідомлялося, що він помер від отриманих поранень.

Загалом 2 лютого в місті поранення різного ступеня дістало 18 українців.

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

У місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН.