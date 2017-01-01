Ключові тези з екстренного засідання Радбезу ООН

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Володимир Єльченко показує фото вбитого бойовиками українського військового

Головні меседжі з виступів Джеффрі Фелтмана, Стівена О’брайена, Ніккі Гейлі та Володимира Єльченка

У Раді безпеки ООН у Нью-Йорку закінчилось екстрене засідання, де розглянули ситуацію в Україні, зокрема в Авдіївці.

На засіданні зокрема виступив заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман, який визнав, що фактично з кожним днем бойових дій вирішити конфлікт стає все складніше. Водночас Джеффрі Фелтман додає, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає.

Заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О’брайен під час доповіді заявив, що ООН може надати допомогу евакуйованим із Авдіївки мирним громадянам.

«Якщо це буде потрібно ООН і міжнародні організації готові надати сприяння», - заявив О’брайен.

Новий посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі також засудила російську агресію в Україні.

«Сполучені Штати залишаються з народом України, який страждає близько трьох років через російську окупацію і військове втручання. Поки Росія та сепаратисти, яких вона підтримує, не поважатимуть українського суверенітету та територіальної цілісності, ця криза продовжуватиметься», - сказала Ніккі Гейлі.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що руйнування критично важливої інфраструктури та створення гуманітарної катастрофи на Донбасі – це терористична практика РФ, спрямована, головним чином, на цивільне населення. Водночас Єльченко повідомив, що Україна має намір подати позов проти РФ до Міжнародного суду.

«Україна надасть докази про недавню ескалацію, невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру та спрямує звинувачення в тероризмі до Міжнародного суду. Це перший, але важливий крок притягнути Росію до відповідальності за порушення Статуту ООН і Міжнародного права», - заявив представник України.

Також Єльченко показав присутнім фотографію вбитого українського військового та фото обстріляної в Авдіївці багатоповерхівки

«Смерть кожного солдата ще один шрам на душі України. Це 26-річний офіцер убитий біля Авдіївки. Подивіться в його очі!», - емоційно сказав дипломат.

Постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін натомість вкотре повторив звичні тези про те, що Україна першою порушила Мінські угоди.

Нагадаємо, що 2 лютого в Нью-Йорку відбулось засідання Ради безпеки ООН з українського питання.