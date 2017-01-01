У Москві відбудеться Марш пам’яті Нємцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марш пам'яті Бориса Нємцова

На марші буде окрема колона людей, які виступають проти репресій щодо громадян України

У Москві сьогодні, 26 лютого, відбудеться Марш пам'яті російського політика Бориса Нємцова, в рамках якого буде окрема колона, що виступає проти репресій щодо громадян України. Як передає УНІАН, акція узгоджена з мерією Москви.

Передбачається, що в заході візьмуть участь до 30 тис. людей.

Збір учасників маршу – о 12:00 за київським часом на Страсному бульварі, звідки учасники через годину вирушать по Петровському, Рождественському та Сретенському бульварах, пройдуть до проспекту Академіка Сахарова.

Мета маршу – вшанувати пам'ять Нємцова у зв'язку з 2-ою річницею його вбивства, «висловити солідарність і підтримку ідеям, демократичним цінностям і цілям діяльності» політика. Зокрема, засудити політичні репресії та порушення прав людини в Росії.

На марші буде окрема колона людей, які виступають проти репресій проти громадян України.

Нагадаємо, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.