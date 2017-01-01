  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві відбудеться Марш пам’яті Нємцова

    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка
    Марш пам'яті Бориса Нємцова
    Марш пам'яті Бориса Нємцова

    На марші буде окрема колона людей, які виступають проти репресій щодо громадян України

    У Москві сьогодні, 26 лютого, відбудеться Марш пам'яті російського політика Бориса Нємцова, в рамках якого буде окрема колона, що виступає проти репресій щодо громадян України. Як передає УНІАН, акція узгоджена з мерією Москви.

    Передбачається, що в заході візьмуть участь до 30 тис. людей.

    Читайте також

    Збір учасників маршу – о 12:00 за київським часом на Страсному бульварі, звідки учасники через годину вирушать по Петровському, Рождественському та Сретенському бульварах, пройдуть до проспекту Академіка Сахарова.

    Мета маршу – вшанувати пам'ять Нємцова у зв'язку з 2-ою річницею його вбивства, «висловити солідарність і підтримку ідеям, демократичним цінностям і цілям діяльності» політика. Зокрема, засудити політичні репресії та порушення прав людини в Росії.

    На марші буде окрема колона людей, які виступають проти репресій проти громадян України.

    Нагадаємо, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.
    Читайте також
    Росія Москва Борис Нємцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ