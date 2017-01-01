На «Марші Бориса Нємцова» виступлять проти репресій в Криму

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Марш пам'яті Бориса Нємцова у 2015 році

Марк Фейгін анонсував виступ активістів на підтримку політв'язнів в окупованому Криму

26 лютого у Москві під час «Маршу Бориса Нємцова» активісти планують виступити на підтримку українських політв'язнів у Росії та проти репресій в Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Марк Фейгін.

«Ми підемо своєю колоною на підтримку українських політв'язнів у Росії та проти репресій в Криму! Це буде наймасовішим виступом на захист кримських татар у Москві. Нагадаю також, що 26 лютого – це річниця подій у Сімферополі в 14-му, в результаті яких на лаві підсудних зараз перебувають активісти кримськотатарського національного руху на чолі з Ахтемом Чийгозом», – написав Фейгін.

Він також додав, що метою акції буде заклик активістів до припинення політичних репресій.

Марші пам'яті Бориса Нємцова, крім Москви, планують провести в російському Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді.

Нагадаємо, Бориса Нємцова вбили в ніч на 28 лютого 2015 року в центрі Москви. У цій справі були затримані Заур Дадаєв, Шадід і Анзор Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв.

Організатором злочину слідство називає Руслана Мухудінова – колишнього офіцера батальйону «Північ» МВС Чечні, замовниками – якихось «невстановлених осіб». Члени сім'ї та соратники Нємцова незадоволені перебігом розслідування. Вони вимагають допитати главу Чечні Рамзана Кадирова і перекваліфікувати справу на статтю «Посягання на життя державного чи громадського діяча».