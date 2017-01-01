У МВФ розповіли, яким бачать нового керівника Нацбанку

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Офіційний представник МВФ Жером Ваше

У Фонді зазначили, що наступний голова НБУ має бути незалежним

Наступний голова Нацбанку України має бути незалежним і високим професіоналом, який продовжить шлях Валерії Гонтаревої.

Про це повідомив офіційний представник МВФ Жером Ваше під час брифінгу, передає Reuters.

«Голову (Гонтареву — ред.) треба похвалити за прогрес, який вона здійснила в справі зміцнення НБУ в якості професійного і незалежного інституту, в очищенні банківської системи, а також в ретельному управлінні грошово-кредитною політикою, успіху в зниженні інфляції і відновленні резервів. Важливо буде обрати нового управлінця з високими професіональними якостями та незалежністю, який зможе продовжити хороший шлях, на який поставила НБУ Гонтарева», — сказав Жером Ваше.

Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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Джерело: УНН