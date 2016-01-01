У МЗС побачили позитив у скасуванні візиту Гройсмана до Ізраїлю

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МЗС сподівається, візит прем'єр-міністра Гройсмана до Ізраїлю відбудеться наступного року

Міністерство закордонних справ України сподівається, що візит прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Ізраїлю відбудеться наступного року. Про це в ефірі «5 каналу» заявив обраний державний секретар МЗС України, директор департаменту країн Близького Сходу та Африки Андрій Заяць.

«Ми сподіваємося, що візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю відбудеться наступного року. Нехай емоції вляжуться. Цей час нам дозволить забезпечити прогрес в деяких питаннях (угода про вільну торгівлю, тимчасове працевлаштування українців в Ізраїлі, лібералізація умов авіасполучення. – Ред.), і тоді візит прем'єр-міністра України буде ще більш результативним, ніж він був би сьогодні, в день 25-річчя дипломатичних відносин між нашими країнами», – зазначив він.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

У МЗС України прокоментували позицію України з приводу резолюції РБ ООН щодо Ізраїлю і Палестини.

26 грудня до МЗС України було запрошено посла Держави Ізраїль в Україні Еліава Бєлоцерковські з метою обговорення подальшого розвитку двосторонніх відносин у ситуації, що склалася після ухвалення РБ ООН резолюції 2334 щодо становища на Близькому Сході.

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