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    Дипломати Ізраїлю і України домовились про порозуміння

    • 26 Грудня, 20:37
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    Дипломати України та Ізраїлю домовились узгодити графік контактів високого рівня на 2017 рік

    За підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах

    Про це повідомляє прес-служба МЗС.

    Під час відвідин послом Ізраїлю в Україні Еліавою Бєлоцерковським МОЗ України, з українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку.

    Послу Ізраїлю надано роз’яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку згаданого проекту.

    Наголошено, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднювала у різноманітних форматах..

    За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві.

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    «Виходячи із спільної зацікавленості у розвитку позитивних надбань двосторонніх відносин, яких вдалося досягнути протягом останніх років, Україна та Ізраїль зосередять зусилля на підготовці низки важливих двосторонніх заходів: проведення у Києві чергового раунду переговорів щодо проекту Угоди про вільну торгівлю, підготовка до підписання Імплементаційного протоколу до нещодавно ратифікованої сторонами Угоди, що регулює трудову міграцію, а також продовження переговорів стосовно подальшої лібералізації авіасполучення», - йдеться у повідомленні МОЗ.

    Було також домовлено узгодити графік контактів високого рівня на 2017 рік.

    Нагадаємо, сьогодні до МЗС України було запрошено посла Держави Ізраїль в Україні Еліава Бєлоцерковські з метою обговорення подальшого розвитку двосторонніх відносин у ситуації, що склалася після ухвалення РБ ООН резолюції 2334 щодо становища на Близькому Сході.

    Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

    Як повідомлялося, у МЗС прокоментували позицію України з приводу резолюції РБ ООН щодо Ізраїлю і Палестини.

    Нагадаємо, через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною.

    Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

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