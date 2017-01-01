У МЗС розповіли про майбутню зустріч Порошенка з Лукашенком

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Президент України Петро Порошенко

Лідери України і Білорусі проведуть зустріч найближчим часом

Президент України Петро Порошенко найближчим часом може провести зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Білорусі.

Повідомляється, що сьогодні посол України Ігор Кизим вручив копії вірчих грамот першому заступнику міністра закордонних справ Білорусі.

«Під час бесіди обговорювалися питання активізації білорусько-українських контактів на всіх рівнях. Зокрема, акцентувалася увага на важливості підготовки запланованої на найближчий час зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком», - йдеться в повідомленні.

Крім того, окрему увагу було приділено питанням поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва та зростання торговельного обороту між країнами.

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначали День волі. Приурочені до нього вуличні акції продовжили розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування указу про «дармоїдство». Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.