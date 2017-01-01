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    У МЗС розповіли про майбутню зустріч Порошенка з Лукашенком

    • Сьогодні, 04:29
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    Президент України Петро Порошенко&nbsp;
    Президент України Петро Порошенко 

    Лідери України і Білорусі проведуть зустріч найближчим часом

    Президент України Петро Порошенко найближчим часом може провести зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

    Про це йдеться в повідомленні посольства України в Білорусі.

    Повідомляється, що сьогодні посол України Ігор Кизим вручив копії вірчих грамот першому заступнику міністра закордонних справ Білорусі.

    «Під час бесіди обговорювалися питання активізації білорусько-українських контактів на всіх рівнях. Зокрема, акцентувалася увага на важливості підготовки запланованої на найближчий час зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, окрему увагу було приділено питанням поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва та зростання торговельного обороту між країнами.

    Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначали День волі. Приурочені до нього вуличні акції продовжили розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування указу про «дармоїдство». Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

    На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей

    Петро Порошенко МЗС Білорусь
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