День волі у Білорусі: з’явилось відео масових затримань учасників акції

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Затримання жінки у Мінську

Білоруські правоохоронці масово заштовхували учасників акції в автозаки

Опубліковано відео масових затримань білоруськими силовиками учасників акції, присвяченій «Дню Волі». Запис розміщено на каналі видання tut.by в Youtube.

На відео видно, як правоохоронці хапають людей і заштовхують їх в автозаки.

«Масовими затриманнями Мінську запам'ятається 25 березня. Людей групами по кілька чоловік хапали і запихали в автозаки», - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, до Дня волі у Білорусії сьогодні проходили заходи, які ознаменувалися масовими затриманнями.

За інформацією видання tut.by, на «Дні волі» у Мінську було затримано понад 700 людей.

Спецпідрозділ ОМОН приїхав до мінського офісу правозахисного центру «Вясна».

Були затримані сотні людей, серед них активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

В центрі Мінська встановили кордони силовиків, ситуація напружена.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

Завтра в Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.

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