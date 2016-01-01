У НАБУ заявили, що обшуки у Центрвиборчкомі є законними

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Співробітники НАБУ

У НАБУ зазначили, що звинувачення на адресу детективів бюро у пошкодженні комп’ютерної техніки, а також порушенні законодавства при проведенні обшуків є безпідставними

Проведені детективами Національного антикорупційного бюро України у приміщенні Центральної виборчої комісії слідчі дії (обшук) 13 грудня 2016 року є законними. Їх здійснено на підставі ухвали Солом’янського районного суду міста Києва під час досудового розслідування так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Обшуки проведені одразу після повідомлення про підозру голові ЦВК у аеропорту «Бориспіль».

«Під час обшуку детективи бюро нічого не вилучали. За процесом спостерігали представники ЦВК, які не зробили письмових зауважень щодо пошкоджень техніки, про що свідчить підписаний ними власноруч протокол за результатами обшуку. Відтак звинувачення на адресу детективів бюро у пошкодженні комп’ютерної техніки, а також порушенні законодавства при проведенні обшуків є безпідставними», – заявили в НАБУ.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія прийняла звернення, де заявила, що Національне антикорупційне бюро провело обшук у ніч на 14 грудня не в кабінеті голови ЦВК Михайла Охендовського та з порушеннями законодавства.

Нагадаємо, співробітники НАБУ вручили Охендовському підозру в аеропорту «Бориспіль», коли він повернувся до України з відрядження.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що зібрано достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Михайлу Охендовському підозри в незаконному отриманні коштів з «чорної каси» Партії регіонів. У НАБУ загальну їх суму оцінюють у 162 тис. доларів, або 1 млн 300 тис. гривень за тогочасним курсом.