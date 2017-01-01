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    У НАБУ заявили, що розслідують справи лише проти Дейдея та Лозового

    • Вчора, 23:57
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    Співробітники НАБУ
    Співробітники НАБУ

    У Антикорупційному бюро прокоментували заяву генпрокурора про зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів

    Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях лише стосовно двох депутатів, з яких Генпрокуратура попросила зняти недоторканність - Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

    Як пояснили у прес-службі НАБУ, провадження розпочаті за результатами аналізу е-декларацій зазначених осіб, а також звернення громадських організацій.

    «Проте лише стосовно одного з цих двох парламентарів, а саме Євгена Дейдея, проект підозри та відповідного подання до Верховної Ради підготовлено детективами НАБУ за матеріалами проведеного досудового розслідування. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення»)», - йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

    Щодо решти підозр, то в їхній підготовці детективи участі не брали.

    «НАБУ наразі невідомо, на підставі яких матеріалів досудового розслідування підготовлено ці документи. Тому Бюро наразі утримується від коментарів щодо їхнього змісту та обгрунтованості», - резюмують у відомстві.

    Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.

    Народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей назвав «смішною» заяву генерального прокурора Юрія Луценка про подання на зняття з нього недоторканності.

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