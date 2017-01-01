У НАЗК назвали кількість поданих за два роки е-декларацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 2016 рік було прийнято 892 тис. 359 електронних документів

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький розповів, скільки електронних декларацій подали у 2015-2016 роках. Про це він заявив на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

«Наразі загальна кількість електронних документів становить 1 274 568. За 2015 рік було прийнято 107 212. За 2016 рік – 892 359 електронних документів», – зазначив він.

Як повідомлялося, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталя Корчак переконана, що адмініструванням реєстру е-декларацій має займатися окрема служба.

Відповідаючи на закиди про збій е-декларування, глава НАЗК зазначила, що технічне завдання Мін'юсту передбачало обробку 150–200 тис. документів, проте сьогодні реєстр обробляє більше мільйона декларацій.