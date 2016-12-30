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    У Нюрнберзі стався вибух

    • 1 Сiчня, 12:11
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    <p>Генеральний консул України в Мюхені Вадим Костюк</p>

    Генеральний консул України в Мюхені Вадим Костюк

    Українців серед постраждалих немає

    Вночі у Німеччині у Нюрнберзі стався вибух, українців серед постраждалих немає.

    Про це написав на своїй сторінці Facebook генеральний консул України в Мюхені Вадим Костюк.

    «Повідомляємо, що близько 0.30 1 січня 2017 р. (за місцевим часом) поблизу центру м.Нюрнберг (вул. Реннвег) стався вибух. Попередньою причиною вибуху є використання несертифікованої новорічної піротехніки», - повідомив він.

    «За попередньою інформацією кримінальної поліції м. Нюрнберг (станом на 10:00), серед постраждалих (загалом 5 осіб) громадян України немає», - зазначив він.

    Нагадаємо, в результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані.

    Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців. Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомила про перевірку інформації про громадянство постраждалих в результаті теракту в Туреччині.

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