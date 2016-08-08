У Обами нанесли ще один удар по Трампу

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Трамп приховує свої зв'язки з Росією, - Білий Дім

Обраний президент США Дональд Трамп приховує інформацію про свої фінансові зв'язки з Росією, а також зв'язки своєї сім'ї. Про це заявив на брифінгу прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає Reuters.

«Є достатньо свідчень, які вони (Дональд Трамп і його сім'я, - ред.) можуть зібрати, щоб спростувати звинувачення як безпідставні. Але вони цього не роблять», - сказав Ернст.

Він зазначив, що така секретність тільки «сіє сумніви в суспільстві».

На прес-конференції 11 січня Трамп, відповідаючи на питання про публікацію доповіді про "російській компромат" на нього, заявив: "У мене немає ніяких справ з Росією. Я не брав кредитів, у мене немає ділових зв'язків з Росією".

Відеозапис першої великої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа

Нагадаємо: напередодні CNN повідомив, що в додатку на двох сторінках до доповіді розвідки США про «втручання» Росії в процес виборів президента спецслужба також представила засекречені документи, згідно з яким у російських спецслужб є компромат на Трампа. Він включає як особисті дані, так і фінансову документацію.

Крім того, видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь із нібито зібраних російськими спецслужбами компроматом на обраного президента США. Трамп назвав доповідь фейковою, а публікацію – «політичним полюванням на відьом».

Джерело: Укрінформ