В Одесі потрійна ДТП: зіткнулися маршрутка та дві автівки

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Сьогодні вранці на Миколаївській дорозі Одеси сталося зіткнення трьох автомобілів

Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції Одеси, водій Daewoo, рухаючись з боку «Молодої гвардії», не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і біля будинку №281 врізався у ВАЗ. Після удару перший автомобіль за інерцією продовжив рух і в'їхав в автобус.

Внаслідок ДТП травми дістав водій Daewoo. Патрульні викликали на місце пригоди швидку допомогу і слідчого.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. У суботу, 28 січня, ввечері подвійна аварія на проспекті Перемоги в Києві паралізувала рух у бік центру столиці. У районі станції метро «Політехнічний інститут» у припарковане на третій полосі руху авто в'їхав мікроавтобус з людьми.