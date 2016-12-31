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    В Одесі потрійна ДТП: зіткнулися маршрутка та дві автівки

    • Сьогодні, 12:00
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    Сьогодні вранці на Миколаївській дорозі Одеси сталося зіткнення трьох автомобілів

    Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції Одеси, водій Daewoo, рухаючись з боку «Молодої гвардії», не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і біля будинку №281 врізався у ВАЗ. Після удару перший автомобіль за інерцією продовжив рух і в'їхав в автобус.

    Внаслідок ДТП травми дістав водій Daewoo. Патрульні викликали на місце пригоди швидку допомогу і слідчого.

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    Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. У суботу, 28 січня, ввечері подвійна аварія на проспекті Перемоги в Києві паралізувала рух у бік центру столиці. У районі станції метро «Політехнічний інститут» у припарковане на третій полосі руху авто в'їхав мікроавтобус з людьми. 

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    В Одесі потрійна ДТП: зіткнулися маршрутка та дві автівки
    В Одесі потрійна ДТП: зіткнулися маршрутка та дві автівки
    В Одесі потрійна ДТП: зіткнулися маршрутка та дві автівки
    В Одесі потрійна ДТП: зіткнулися маршрутка та дві автівки

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