У ПАР проти насильства над жінками і дітьми протестували чоловіки

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Марш столицею ПАР Преторією

За минулий рік поліції ПАР стало відомо про 64 тисячі випадків насильства

Кількасот демонстрантів, більшість із них чоловіки, пройшли маршем столицею ПАР Преторією, протестуючи проти насильства щодо жінок і дітей, рівень якого не знижується протягом багатьох років.

«Очолила процесію жінка, з голови до ніг убрана в біле. Деякі з учасників акції несли в руках плакати з іменами жінок, які були вбиті в результаті домашнього насильства», – йдеться у повідомленні BBC.

За словами одного з організаторів маршу протесту, його учасники вважають, що настав час для всіх чоловіків розділити відповідальність за побиття, зґвалтування та вбивства, повідомлення про які регулярно з’являються у ЗМІ.

Тільки за офіційними даними, за минулий рік поліції стало відомо про 64 тисячі випадків насильства.

Цього тижня президент країни Джейкоб Зума відвідав сім’ю, яка втратила трирічну дочку – дівчинку зґвалтували і вбили. Зума назвав ситуацію з насильством у країні критичною.