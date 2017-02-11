У Пекіні чоловік заразився пташиним грипом: стан важкий

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Перший випадок зараження H7N9 в Китаї був зафіксований в 2013 році

У китайській столиці зареєстрований перший випадок зараження людини вірусом пташиного грипу в 2017 році. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

За даними агентства, хворим виявився 68-річний чоловік з прилеглої провінції Хебей. На даний момент він знаходиться у важкому стані і отримує необхідне лікування.

Перші симптоми хвороби у чоловіка з'явилися 29 січня. Тоді ж він почав лікувати в лікарні міста Ланфан, проте 6 лютого в зв'язку з погіршенням стану був доставлений до Пекіна.

Згодом з'ясувалося, що він дійсно заразився вірусом H7N9. Перший випадок зараження H7N9 в Китаї був зафіксований в 2013 році.