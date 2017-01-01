У Пензі після вибуху на ТЕЦ масово прориває тепломережі

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Без опалення залишаються 225 будинків, п'ять шкіл і 13 дитсадків

У російській Пензі зранку 27 січня тепло почало надходити до більшості будинків, які залишилися без опалення через прориви на тепломережах, що сталися після вибуху на ТЕЦ. Також відомо, що вранці сталися нові аварії на тепломережах.

Мер Пензи Віктор Кувайцев зазначив, що вдень 26 січня після аварії на ТЕЦ від теплоносія було відключено 471 будинок, 40 дитсадків, 27 шкіл, п'ять установ охорони здоров'я і вісім установ освіти. Порушено умови життєдіяльності 75 тис. людей, з них 9056 – діти.

27 січня через заповнення тепломереж відбулися прориви на вул. Герцена, 46 і вул. Нахімова, 15. Під відключення до першої ділянки потрапило 56 будинків і сім – до другої. Втрачені параметри теплоносія в 250 будинках, 11 школах і 14 дитсадках, двох закладах охорони здоров'я.

За даними на 11:00, підключено до теплоносія 29 з 254 будинків, один дитсадок і одна школа. Ще не підключено 225 будинків, п'ять шкіл і 13 дитсадків.

Місцева влада обіцяє дати всім опалення сьогодні вдень. При цьому влада Пензи постійно переносить терміни завершення ремонтних робіт. Зранку було обіцяно надати тепло мешканцям о 10-й, потім о 13-й годині (мск). Наразі ремонтники назвали новий час завершення робіт: 15:00 (мск).

«Школи міста функціонуватимуть у звичайному режимі, в дитячих садках, де немає тепла, організовано чергові групи», – зазначають у прес-службі.

Повідомляється, що засідання оперативного штабу після вибуху на ТЕЦ відбувається кожних три години.

Нагадаємо, увечері 26 січня через вибух на ТЕЦ без тепла залишилося майже 500 будинків, що приблизно становить 75 тисяч людей.