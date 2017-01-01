У Південному Судані офіційно оголосили про голод в країні
- Сьогодні, 03:49
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Південний Судан
З голодуванням зіткнулось вже 100 тисяч людей
В окремих частинах Південного Судану оголосили голод, що сталось вперше у світі за останні шість років, повідомляє ВВС.
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Уряд та ООН заявили, що 100 тисяч людей зіткнулись з голодуванням, а ще більше мільйона опинились на межі голоду.
Famine officially declared in South Sudan's Unity state, where more than 100,000 people are suffering starvation pic.twitter.com/WHVJFONsYH— Black To Live (@BlackToLive) 20 лютого 2017 р.
Причинами голоду називають громадянську війну та економічний колапс.
Також є застереження щодо голоду у Ємені, Сомалі та північній Нігерії, проте у Південному Судані його вперше визнали офіційно.