У Південному Судані офіційно оголосили про голод в країні

З голодуванням зіткнулось вже 100 тисяч людей

В окремих частинах Південного Судану оголосили голод, що сталось вперше у світі за останні шість років, повідомляє ВВС.

Уряд та ООН заявили, що 100 тисяч людей зіткнулись з голодуванням, а ще більше мільйона опинились на межі голоду.

