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    У Південному Судані офіційно оголосили про голод в країні

    • Сьогодні, 03:49
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    Південний Судан
    Південний Судан

    З голодуванням зіткнулось вже 100 тисяч людей

    В окремих частинах Південного Судану оголосили голод, що сталось вперше у світі за останні шість років, повідомляє ВВС.

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    Уряд та ООН заявили, що 100 тисяч людей зіткнулись з голодуванням, а ще більше мільйона опинились на межі голоду.

    Причинами голоду називають громадянську війну та економічний колапс.

    Також є застереження щодо голоду у Ємені, Сомалі та північній Нігерії, проте у Південному Судані його вперше визнали офіційно.

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