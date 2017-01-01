У Порошенка нагадали Європі, що її майбутнє вирішується на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Костянтин Єлісєєв

В Адміністрації президента не сумніваються, що Росія взагалі не зацікавлена в стабілізації ситуації в Україні

Росія не зацікавлена в стабілізації ситуації на Донбасі, і використовує цей регіон як майданчик для геополітичної боротьби із Заходом. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Росія взагалі не зацікавлена в стабілізації ситуації не лише на Донбасі, а у всій Україні. Через Донбас вони хочуть дестабілізувати у нас і політичну, і економічну ситуацію. На мою думку, зараз на території Донбасу ведеться геополітична боротьба за стратегічне майбутнє Європи. Якщо переможуть сили демократії та прогресу і Україна відновить свій суверенітет і територіальну цілісність, це буде наша спільна перемога. В іншому разі – це, по суті, буде прямий шлях до відновлення авторитарного російського концтабору. І, повірте, це буде гірший зразок Радянського Союзу. Ми хотіли б, щоб цю російську гру наразі розуміли всі наші партнери. І попри усе те, що відбувається в Європі чи сусідніх регіонах, зараз», - сказав він.

Єлісєєв каже, що Росія не має бажання реалізовувати Мінські домовленості.

«Проблема не в суті Мінських домовленостей, а у відсутності політичної волі Москви їх реалізовувати. І, якщо на фоні підготовки до наступних президентських виборів Росія відчуватиме якісь вагання з боку наших партнерів чи бачитиме напівкроки, то ситуація буде залишатися «ні вашим, ні нашим»», - зазначив Єлісєєв.

Заступник глави Адміністрації президента також упевнений, що ситуація на Донбасі може бути врегульована дуже швидко – в «політико-»тичний спосіб». За його словами, для цього потрібні чіткі меседжі з боку ключових партнерів України, над появою яких влада вже працює.

Єлісєєв запевнив, що Україна володіє деталями останніх переговорів у Сочі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна і не виключив зустрічі німецького лідера із президентом України Петром Порошенком в короткостроковій перспективі.

«Ми дуже вдячні канцлеру Німеччини за її активну і конструктивну позицію щодо України. Вона дійсно багато робить для забезпечення Мінських домовленостей, збереження єдності всередині Євросоюзу щодо ситуації навколо Донбасу і Криму і дотримання політики санкцій. Тому ми продовжуємо активно працювати разом, аби спонукати Росію виконувати зобов’язання. Після її зустрічі з Путіним у нас була детальна інформація щодо обговорення українського досьє. Не виключено, найближчими днями відбудеться її зустріч з президентом України, і вони скоординують позиції, як діяти далі», - додав Єлісєєв.

Нагадаємо, Єлісєєв вважає, що процес переговорів на різних рівнях в Нормандському форматі продемонстрували, що в України, Франції і Німеччини є спільна позиція щодо змісту і наповнення дорожньої карти імплементації Мінських угод, але є, м’яко кажучи, особливості російської сторони, яка поки що не готова сприйняти ту послідовність дій, яку пропонують всі інші.

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