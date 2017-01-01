У проекті бюджету США передбачено скорочення допомоги Україні

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Проект бюджету США 2018 передбачає скорочення допомоги Україні на 68,8%

План бюджету на 2018 рік передбачає скорочення на третину допомоги країнам на шляху розвитку

Проект бюджету США на 2018 рік передбачає скорочення допомоги Україні на 68,8%. Про це повідомляє «Голос Америки».

Оприлюднений в березні адміністрацією США план бюджету передбачає скорочення на третину допомоги країнам на шляху розвитку.

Згідно з 15-сторінковим бюджетним документом Держдепартаменту реструктуризація включає переливання грошей з програми допомоги на розвиток в програму, яка тісно пов'язана з цілями національної безпеки. Також у документі детально розписані плани адміністрації Трампа по скороченню прямої міжнародної допомоги у фіскальному 2018 році.

«Обсяги допомоги Україні на 2018 рік у попередньому плані бюджету повинні були б становити понад 570 млн. доларів. Разом з тим, новий проект передбачає скорочення фінансування до 177 млн. доларів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що скорочення складе 68,8%.



