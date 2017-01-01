У пунктах пропуску прикордонники виявили зброю

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Вилучена зброя

Набої та пістолет виявлені у пунктах пропуску «Плетенівка» та «Чонгар»

17 березня в пункті пропуску «Плетенівка» прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби, виявили приховані в особистих речах громадянина України набої. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Так, під час проходження прикордонно-митного контролю, на 51-річного громадянина, який прямував до України, відбулося спрацювання службового собаки, натренованого на пошук зброї та боєприпасів. В ході подальшого огляду, спільна оглядова група виявила в сумці серед особистих речей 7 набої 12 калібру. Наразі, набої вилучено та передано співробітникам Національної поліції. Тривають подальші процесуальні заходи», - йдеться в повідомленні.

Крім того, минулої доби прикордонники Бердянського загону разом із представниками фіскальної служби завадили переміщенню пістолету через адмінмежу із тимчасово окупованим Кримом.

«Учора, до контрольного пункту «Чонгар» на автомобілі «Mersedes» прибув 58-річний громадянин України. Рухався наш співвітчизник до окупованого Криму. Під час здійснення прикордонно-митного контролю автівки, спрацювала спеціально натренована службовий собака. Як результат, в особистих речах українця спільною оглядовою групою виявлено револьвер під патрон Флобера та 9 набоїв до нього», - повідомляють прикордонники.