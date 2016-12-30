У Путіна заявили про рекордні поставки газу «Північним потоком»

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«Газпром» відзначає, що з початку 2017 року добовий обсяг експорту газу по газопроводу виріс

Російський «Газпром» заявив про встановлення нового рекорду експорту газу газопроводом «Північний потік» тричі у січні, повідомляє ТАСС.

«Газпром» в умовах підвищеного попиту на газ в Європі три дні поспіль - 4, 5 і 6 січня - зафіксував новий рекордний обсяг поставок газу по «Північному потоку» - 165,2 млн куб. м на добу», - йдеться в повідомленні російського газового холдингу.

«Газпром» відзначає, що з початку 2017 року добовий обсяг експорту газу по газопроводу виріс - 1 січня він вперше досяг 160,75 млн куб. м на добу, 2, 3 і 4 січня цей показник щодня збільшувався - поставки склали, відповідно, 161, 163,1 і 165,2 млн куб. м на добу. «Наразі обсяг завантаження «Північного потоку» в перерахунку на рік на 10% перевищує проектні обсяги газопроводу», - сказав голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер.

«Газпром» також встановив новий історичний добовий рекорд експорту в далеке зарубіжжя, споживачам було поставлено 615,5 млн куб. м газу, йдеться в повідомленні компанії.

«6 січня «Газпром» другий раз з початку року зафіксував новий історичний добовий максимум обсягу поставок газу в далеке зарубіжжя - 615,5 млн куб. м. Це на 0,9 млн куб. м більше попереднього рекордного обсягу, досягнутого 5 січня», - наголошується в повідомленні.

Також вказано, що попередній максимальний показник був зафіксований 29 листопада 2016 року і становив 614,5 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, у Нафтогазі покепкували з Росії, яка намагається підрахувати український газ.