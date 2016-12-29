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    У Нафтогазі покепкували з Росії, яка намагається підрахувати український газ

    • Вчора, 09:25
    • Розсилка

    Російські ЗМІ присвячують свої новини підрахункам запасів газу в Україні

    «Нафтогаз України» висміяв новини на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу в підземних газосховищах України, йдеться у Facebook і Тwitter компанії.

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    У Тwitter «Нафтогаз» прокоментував: «Наші сховища допомагають російським новинкарям живити свої новини, а не тільки печі й котли українських споживачів. Наш зоряний час».

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    «Ми конкуруємо зі снігурами», — написали представники Нафтогазу у Facebook, згадуючи твердження російських засобів інформації, ніби в Україні вчать школярів захищати патріотично забарвлених жовто-блакитних синиць і знищувати червоногрудих снігурів, що уособлюють Росію.

    Нагадаємо, Україна вже більше року не імпортує газ із Росії.

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