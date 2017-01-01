Україна майже вдвічі збільшила відбір газу з підземних сховищ

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Газотранспортна система

Причиною стало різке похолодання

Компанія «Укртрансгаз» у зв'язку з різким похолоданням збільшила обсяги відбору газу з підземних сховищ.

Про це повідомив речник компанії Максим Білявський у Twitter.

«Збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, очікуваний добовий режим 100 млн куб. м – 83% від потужності, достатньо для покриття потреб», – зазначив він.

За оперативною інформацією компанії «Укртрансгаз», 4 січня з підземних сховищ було відібрано 60,7 мільйона кубометрів газу. На початок доби 5 січня в українських ПСГ було майже 11,8 мільярда кубометрів газу.