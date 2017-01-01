  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна майже вдвічі збільшила відбір газу з підземних сховищ

    • Сьогодні, 15:16
    • Розсилка
    Газотранспортна система
    Газотранспортна система

    Причиною стало різке похолодання

    Компанія «Укртрансгаз» у зв'язку з різким похолоданням збільшила обсяги відбору газу з підземних сховищ.

    Про це повідомив речник компанії Максим Білявський у Twitter.

    «Збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, очікуваний добовий режим 100 млн куб. м – 83% від потужності, достатньо для покриття потреб», – зазначив він.

    Читайте також

    За оперативною інформацією компанії «Укртрансгаз», 4 січня з підземних сховищ було відібрано 60,7 мільйона кубометрів газу. На початок доби 5 січня в українських ПСГ було майже 11,8 мільярда кубометрів газу.

    Читайте також
    газ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ