У Раді розповіли, чому зникла постанова про відставку Гройсмана

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Володимир Гройсман

Постанова про відставку Гройсмана не відповідає Конституції, заявили в Апараті Верховної Ради

В Апараті Верховної Ради пояснили, чому зняли з реєстрації постанову про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, яку подали народні депутати з фракції «Батьківщина».

Заступник керівника організаційного управління Верховної Ради Анатолій Пивовар повідомив «Українській правді», що постанова про відставку Гройсмана не відповідає Конституції.

«Їм (нардепам. - Ред.) проект повернули. Є стаття Конституції, що має бути не менше третини депутатів», - сказав він.

Згідно зі ст. 87 Конституції, Верховна Рада може розглянути питання про відповідальність уряду, якщо таку постанову подасть не менше 1/3 від складу парламенту, тобто не менше 150 депутатів.

Крім того, парламент не може розглядати питання щодо відставки уряду протягом року після схвалення програми його діяльності.

Як відомо, 10 лютого у Верховній Раді група народних депутатів від «Батьківщини» зареєструвала проект постанови про відставку голови уряду, однак тексту самого проекту на сайті Верховної Ради не було оприлюднено.

Проте того ж дня дані про зареєстрований у Верховній Раді проект постанови про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана зникли з сайту парламенту. За посиланням, де містилася інформація про постанову, повідомляється, що «законопроект не знайдено».