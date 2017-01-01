З сайту ВР зникла постанова про відставку Гройсмана

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Володимир Гройсман

Тепер на сайті Верховної Ради повідомляється, що «законопроект не знайдено»

Дані про зареєстрований у Верховній Раді проект постанови про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана зникли з сайту парламенту. За посиланням, де містилася інформація про постанову, повідомляється, що «законопроект не знайдено».

Тепер під тим номером 6076, під яким значився цей проект, на сайті парламенту зареєстрований інший законопроект – «Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності шляхом передбачення можливості відстрочки орендної плати».

В партії «Батьківщина» заявили у зв’язку з цим, що «вимагають роз’яснень від апарату Верховної Ради та повернення проекту постанови на офіційний сайт парламенту».

Нагадаємо, що вчора, десятого лютого, у Верховній Раді група народних депутатів від «Батьківщини» зареєструвала проект постанови про відставку голови уряду, однак тексту самого проекту на сайті Верховної Ради не було оприлюднено.