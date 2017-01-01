У Раді знову звучить російська мова

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Геращенко «не почула», що опоблоківець говорить російською

Народний депутат від Опозиційного блоку Олександр Долженков сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради виступив з місця російською мовою.

Так, перший віце-спікер Ірина Геращенко дала нардепу таку можливість, не висловивши прохання вимкнути мікрофон парламентарю чи забезпечити переклад виступу державною мовою.

Нагадаємо, вчора спікер парламенту Андрій Парубій перервав виступ народного депутата з фракції «Опозиційний балок» Сергія Матвієнкова російською мовою. «Я прошу, вимкніть мікрофон. Колеги, я хочу наголосити, ще раз наголошую, до мене було звернення щодо мови ведення і чітко зазначено: засідання Верховної Ради та її комітетів і комісій ведуться державною мовою. І написано, що промовець може виступати іншою мовою, якщо переклад його виступу на державну мову забезпечує апарат Верховної Ради України», - сказав він. За його словами, нині не існує механізму забезпечити переклад.

Як повідомлялось, Парубій зареєстрував законопроект, яким пропонується визначити, що засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться виключно державною мовою.