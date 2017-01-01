Парубій хоче законодавчо закріпити виступи в Раді державною мовою

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Андрій Парубій

Спікер вважає, що законопроект допоможе гарантувати конституційний статус державної мови

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зареєстрував законопроект, яким пропонується визначити, що засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться виключно державною мовою. Про це з посиланням на проект Закону повідомляє «Уніан».

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект спрямований на максимальне гарантування дотримання конституційного статусу державної мови при здійсненні законодавчої влади.

«Переклад виступів глав іноземних держав, глав парламентів іноземних держав, глав дипломатичних представництв іноземних держав, інших офіційних осіб іноземних держав та офіційних осіб міжнародних організацій державною мовою, у разі необхідності, забезпечує апарат Верховної Ради», - йдеться в документі.

Парубій зазначає, що чинне законодавство України зобов'язує застосовувати українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов'язків, в роботі і в діловодстві органів державної влади та місцевого самоврядування.

«Відтак, зважаючи на триваюче конституційне провадження у справі встановлення конституційності закону України «Про засади державної мовної політики», цей законопроект розроблений і подається з метою забезпечення дотримання при здійсненні своїх функцій Верховною Радою та її органами тих конституційних положень прямої дії, що безпосередньо стосуються діяльності законодавчого органу державної влади», - резюмує спікер парламенту.

Як повідомляв «Главком», в середу Андрій Парубій перервав виступ російською мовою народного депутата з фракції «Опозиційний балок» Сергія Матвієнкова.