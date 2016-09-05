У результаті атаки смертника в Афганістані загинули вже 18 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Al Jazeera Карта місця вибуху

Вибух стався на сході Афганістану. Відповідальність за вибух поки на себе ніхто не взяв

Щонайменше 18 людей загинули і ще шестеро отримали поранення в результаті вибуху автомобіля в східному Афганістані. Про це повідомляє CNN з посиланням на владу країни.

Офіційні джерела повідомляють, що щонайменше 18 людей загинули і ще 6 отримали поранення в результаті вибуху автомобіля в провінції Хост на сході Афганістану. Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Наджіб Даніш повідомив, що напад стався біля автовокзалу в місті Хост. Відповідальність за вибух поки на себе ніхто не взяв.

Раніше повідомлялося про 14 жертв атаки смертника.

Крім того в результаті бойових дій між бойовиками і силами безпеки в перший день Рамадану загинули щонайменше 36 людей.

Як відомо, у суботу, 27 травня, у мусульман починається Рамадан.

Джерело: РБК-Україна