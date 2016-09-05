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    У результаті атаки смертника в Афганістані загинули вже 18 людей

    • Сьогодні, 14:53
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    Карта місця вибуху
    Фото: Al Jazeera
    Карта місця вибуху

    Вибух стався на сході Афганістану. Відповідальність за вибух поки на себе ніхто не взяв

    Щонайменше 18 людей загинули і ще шестеро отримали поранення в результаті вибуху автомобіля в східному Афганістані. Про це повідомляє CNN з посиланням на владу країни.

    Офіційні джерела повідомляють, що щонайменше 18 людей загинули і ще 6 отримали поранення в результаті вибуху автомобіля в провінції Хост на сході Афганістану. Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Наджіб Даніш повідомив, що напад стався біля автовокзалу в місті Хост. Відповідальність за вибух поки на себе ніхто не взяв.

    Раніше повідомлялося про 14 жертв атаки смертника.

    Крім того в результаті бойових дій між бойовиками і силами безпеки в перший день Рамадану загинули щонайменше 36 людей.

    Як відомо, у суботу, 27 травня, у мусульман починається Рамадан.

    Джерело: РБК-Україна

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